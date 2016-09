Kuhu edasi, Euroopa? 28 karikatuuri pärast Brexitit

Politis

Thanasis Papaspyropoulos

Ma näen Euroopat, nagu see peaks olema, ja ma näen Euroopat, nagu see on. Pime, kartev, reaktsiooniline. Me loome Euroopat. Me otsustame, millist teed mööda minna. Me peame minema tagasi algse Euroopa projekti juurte juurde. See oli ilus ja lihtne, aga ka habras. Seda ma tahangi näidata. Me kanname vastutust praeguse olukorra eest ja meie vastutada on ka see, et me ei laseks end hirmul ja teadmatusel põhja vedada.