Juhtkiri: meil on vaja rääkida, Euroopa

«Meil on vaja rääkida!» – nende sõnadega juhatatakse sisse rasked jutuajamised. Sellised jutuajamised, mida peetakse siis, kui ollakse kas kriisi lävel või sellest lävest juba poole jalaga üle astumas. ELi riikide liidrid kohtuvad Bratislavas, esimest korda ei ole nende seas Ühendkuningriigi valitsusjuhti. Kõnelused tulevad tõsised ja rasked, sest on karta, et kõne alla ei tule võtta mitte üksnes julgeolek, rändekriis ja majandusküsimused, vaid ilmselt ka ELi alusprintsiibid, mis on seni suhteliselt kindlalt seisnud.