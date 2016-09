Juhtkiri: Kallas ja Jõks või Reps, Kaljurand ja Helme

Valimiskogu liikmete seas tehtud küsitlus osutab, et Marina Kaljurannal oleks võimalus saada valimiskogu teises voorus presidendiks. On üks suur «aga»: tema võimalus teise vooru pääseda on napp.