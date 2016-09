Kas istutada lillesibulaid käsitsi, korviga või istutajaga

Võõrkeha tuleks hingamisteedest välja raputada või sisse puhuda

Perefoorumeid lugedes jääb silma, et üks väikelaste emade suurimaid hirme on, et laps tõmbab endale midagi kurku. Et seda ei juhtuks, ei anta veel mõnele kolmeaastaselegi tükilist toitu ning kui ka julgetakse veidi tahkemat sööki pakkuda, seistakse ärevalt oma järeltulija kõrval, valmis talle iga köhatuse või grimassi peale käega seljale lajatama või ta lausa pea alaspidi rippuma panema.