Virtuaalspordi võidukäik

Spordimaailma uksele on juba pikemat aega koputanud selline nähtus nagu e-sport. See ei ole midagi uut, ent viimasel ajal on e-sport üha tõsisemalt andnud märku, et sellega tuleb arvestada. Esmaspäeval teatas NBA korvpalliklubi Philadelphia 76ers, et omandas kahe virtuaalmaailma suurklubi õigused. Tegemist ei ole sugugi ainsa traditsioonilise spordiorganisatsiooniga, kes sellise sammu on ette võtnud.