Õnn, tihedad sidemed ja suur tõehetk

Vollekoondise otsustavad EM-valikmängud lätlastega on põhimõtteline vastasseis kahe naabri vahel, kelle võrkpallielu on omavahel nii tihedalt läbi põimunud, et vahel on raske aru saada, kes kelle poolt on või peaks olema.