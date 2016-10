Kas ka koondist võiks aidata Arbeiteri-efekt?

Juhtkiri: eksimine ja vastutus

On kulunud ütlemine, et sapöör eksib ainult kord elus. Selles lauses on peidus ka sügavam tõdemus, et inimene on siiski ekslik. Igaüks meist, ja mõni eksimus võib olla raskete, isegi traagiliste tagajärgedega. Sõltumata valdkonnast kerkib eksimuse puhul küsimus vastutusest. Sama kehtib ka Ida-Virumaal juhtunu puhul, kus arst lubas kodusele ravile patsiendi, kelle tervislikku seisundit oleks tulnud süüdistuse järgi hoopis haiglas jälgida. Mees suri.