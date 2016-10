Juhtkiri : Toomas Hendrik Ilvese pärand

Täna saab president Toomas Hendrik Ilvese, kolmanda Eesti taasiseseisvumisjärgse riigipea aeg ümber. Kümne aasta sisse – see on noore riigi elus pikk aeg – on mahtunud nii sise- kui välispoliitilisi vapustusi, nii julgeoleku- kui majanduspõhimõtete muutusi, mis on olnud mõnel juhul kiiremad kui nendega kohanemine.