Ühesendine laev

See teeb 16 senti ehk ühe eurosendi laeva kohta. Neljast sai lõpuks vanametall. Kahest viimasest allesjäänust – Harilaiust ja Kõrgelaiust – aga erakordselt madala meretaseme tõttu praegu Hiiumaa kaubavahetuse ja inimeste liikumise võtmetegelased. Ilma nendeta laevaliiklus Hiiumaaga seisaks.

On elu enda terav iroonia, et kaheksakümnendatel aastatel Riias sõjaohu kartuses tankipraamideks ehitatud alused sümboliseerivad nüüd oma igapäevatöös kõike vastupidist. Kas kangelasliku teenistuse järel saab neistki lõpuks naelatehase tooraine või ootab ees midagi helgemat, on miljonimängu küsimus.