Lõuna-Korea esimene naispresident Park Geun-hye, kes on olnud ametis alates 2013. aasta 25. veebruarist, on tuntud oma range valitsemisstiili poolest. Nüüd aga nõuavad sajad tuhanded lõunakorealased presidendi tagasiastumist, kuna ilmnes, et Parki sõber ja ususekti liider Choi Soon-sil on riigi poliitika kujundamisel juba pikka aega halli kardinalina tegutsenud.