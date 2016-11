Piltuudis: NUKU teater kolis oma uude vanasse majja

Terve aasta andis teater etendusi manööverpinnal Auna tänaval. Renoveeritud vanalinna maja andis teatrile varasemaga võrreldes juurde ligi 1400 ruutmeetrit pinda. Juurdeehituse ning vana osa rekonstrueerimise kogumaksumus on kuus miljonit eurot. Suurim uudis on uus suur ehk Ferdinandi saal (Ferdinand Veike auks nimetatud), mis asub täpselt samas kohas, kus andis etendusi 1809. aastal avatud esimene Eesti kutseline teater, Tallinna Saksa teater.

Tallinna Teatri näitlejate esituses toimus siin täpselt 200 aastat tagasi esmakordselt ka esimene läbinisti eestikeelne teatrietendus – A. Kotzebue ja A. Knorringu ühevaatuseline rahvatükk «Talgud».

Uues rõduga saalis on 422 kohta, koos Ovaalsaali ja Väikese saaliga on NUKU teatris nüüd 704 istekohta. Lisaks Ferdinandi saalile on juurdeehituses ka ruumid muuseumile, metalli- ja puidutöökoda, dekoratsiooniladu ja muud tööruumid. Juurdeehitus liidab üheks tervikuks Nunne 8 asuva muuseumimaja ja Lai 1 asuva teatrimaja.

NUKU muuseumis avatakse pühapäeval uuendatud ekspositsioon, kus tutvustatakse lisaks eri tüüpi teatrinukkudele teatraalsete vahenditega universumi nelja põhielementi vett, õhku, tukd ja maad.

Juurdeehituse sisekujunduse lõid Maile ja Eliina Grünberg. Teatrihoone laienduse arhitektuurse lahenduse on välja töötanud arhitektid Risto Parve, Diana Taalfeld, Kai Süda ja Kristo Kaskpeit.