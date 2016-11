Tarankovi tapmise tunnistas üles sõbra poeg

«Kolja oli seda inimest kohelnud nagu lihast poega.» Nii kirjeldas 14. septembril tapetud Nikolai Tarankovi suhet tapjaga allilmaliidri lähikondne.

Ta pidas silmas Tarankovi tapmises kahtlustatavat 36-aastast meest, kellega keskkriminaalpolitsei on tegelenud juba viimased kaks kuud. Uurijad loodavad kõmulise kriminaalasja saata prokuratuuri veel sel aastal. Tapmises kahtlustatu tunnistab süüd ja on kogu loo uurijaile ära rääkinud. Jäänud on vaid eeluurimisega kaasnev tehniline pool.