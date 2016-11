Hundi taandamine tulemust ei toonud

AMEERIKA JALGPALL. Cincinnati Bengalsi äärekaitsja Margus Hundi pea kohale kogunevad tumedad pilved. Esmaspäevases mängus New York Giantsiga ei pääsenud eestlane esimest korda sel hooajal 46 mehe hulka, kes mänguks üles anti. Hundi nelja aasta pikkune leping Bengalsiga lõppeb selle hooaja järel ja viimaseid arenguid arvestades ennustatakse, et Hundi saaga liigub klubivahetuse poole. Seekord jätsid treenerid Hundi küll mängust eemale, kuid tulemust see ei toonud: Giantsile kaotati 20:21.