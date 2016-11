Paremad suusad, veidike kasvu – Sildaru asub võite kaitsma

8.–11. detsembrini Breckenridge’is toimuval Dew Touril loodab Sildaru lisaks pargisõidule starti pääseda ka rennisõidus. Seal on ta praeguse seisuga esimene varu ehk võistelda saab ta mõne kutse saanud sportlase eemalejäämisel. Seni rennisõidus harva osalenud Sildaru jõudis sel alal maineka jõuproovi esimeseks varuks tänu septembri keskpaigas Uus-Meremaal Cardrona mängudel teenitud esikohale.

«Varuvõistleja staatus on tegelikult väga hea, kuna sellega leitakse, et Kelly võiks olla antud alal maailmas kümne parema seas. Ise arvan, et natuke läheb veel aega, et nii kõrgele jõuda. Arvan, et siin mängisid veidike rolli ka tema varasemad saavutused pargisõidus ning tema vanus,» sõnas Tõnis Sildaru oma 14-aastase tütre kohta.

Pargi- ja rennisõidus osalemine on Breckenridge’is aga veidike keeruline, kuna mõlemad jõuproovid on kavas 9. detsembril ja täpselt teineteise järel. Rennisõidu võistluse ajal on kavas juba pargisõidu ametlik treening. Veidike on võimaliku probleemi üle juba ka pead murtud.

Kuigi ametlikku infot ei ole veel tulnud, on tänavuse Dew Touri toimumise kohal tegelikult väike küsimärk. Võistluspaigas valitsevad seni veel soojakraadid ning lund toodetakse öiste külmakraadide ajal. Ilmateade lubab aga olude paranemist ja siis saavad loodetavasti ka võistlusrajatised korralikult valmis.