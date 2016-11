Võimsad vastased värinat ei tekita

Võrkpallikoondise peatreener Gheorghe Creţu, kes viimased aastad on klubitreenerina töötanud Poolas Lubinis, rääkis enne Eesti kvalifitseerumist korduvalt, et 2017. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniirist Poolas saab nii võimas võrkpallietendus, et sealt ei tohi puududa.

Nüüd on Eestil pilet etendusele olemas ja võib öelda, et koht saadi esiritta. Loosiga satuti üliraskesse, ent atraktiivsesse alagruppi: korraldaja Poola, Serbia ja põhjanaabrid soomlased. A-alagrupi mängud peetakse Gdanskis, mille võrkpallihall mahutab 10 000 pealtvaatajat.