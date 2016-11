Tulekul on maksutõusud

Kuigi viimane lihv antakse otsustele täna hommikul, oli Postimehe andmetel eilseks õhtuks selge, et suurim rahaline kaal on just seniste ajatatud maksulangetuste seiskamisel või ümberpööramisel.

Näiteks on kavas tõsta nii füüsilise kui ka juriidilise isiku tulumaksumäära praeguselt 20 protsendilt vähemalt 21 protsendile, tuues nii riigieelarvesse 92 miljonit eurot lisaraha.

Muutus ootab ka sotsiaalmaksu, mille kokku lepitud langetamine jäetaks lähiaastail ära ja maksumäär viidaks tagasi 33-le või enamale protsendile. Viimane tooks võrreldes seniste prognoosidega 90 miljonit lisaeurot.

Muudatus vajab etteteatamist

Ennaktempos läheks aga tõstmisele õlleaktsiis, milles pole küll veel täpselt kokku lepitud, ent kust loodetakse vähemalt kümme miljonit eurot lisatulu.

Üks radikaalsemaid on kava kaotada eestlastele harjumuspärased tulumaksuvabastused näiteks eluasemelaenu intressidelt ja koolituskuludelt, millega riik säästaks kümme miljonit eurot aastas. Viimast oli kavas piirata ka eelmisel valitsusel.