Aasta oli siis 1999, kui Siim Kallas viis Reformierakonna valitsusse koos Mõõdukate ja Isamaaliiduga. Kui keegi oleks talle toona öelnud, et tema loodud erakond kuulub järgmised 17 aastat valitsusse, oleks see talle enda sõnul tundunud uskumatuna. Postimehele antud intervjuus ütles ta, et uuesti võimule pääsemiseks peaks partei konsolideeruma ja liberaalset alternatiivi pakkuma.