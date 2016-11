Raskelt haige naine ei saanud mitme päeva kestel abi

Haruldasse tõppe haigestunud naise lähedased pole rahul Pärnu haigla erakorralise meditsiini osakonna (EMO) ja kiirabi töötajate käitumisega ning leiavad, et tema muret ei võetud tõsiselt. Haigla palub vabandust, kuid leiab, et diagnoos pandi patsiendile piisavalt kiiresti ning enne seda raviti sümptomeid, nii nagu tavaks on.