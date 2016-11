Oktoobri keskel mõistis Harju maakohus süüdi 36-aastase Andrus Reinvaldti, kelle lauaarvuti kõvakettalt leidis politsei selle aasta alguses 14 lapspornovideot. Need on videod, kus on kujutatud alla 18-aastasi pornograafilises või alla 14-aastasi lapsi pornograafilises või erootilises olukorras.