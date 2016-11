Ogier võidab ka kõige halvema stsenaariumi korral

«Soov jätkata on olemas, kuid tänasel päeval ei saa ma garanteerida, et sõidan ka 2017. aastal. Kõige raskem kogu asja juures on ajastus – järgmine hooaeg on juba ukse ees. Vähemalt tean, et kui ma Monte Carlos (ralli toimub 19. – 22. jaanuarini – toim.) starti ei tule, on maailmas vähemalt üks inimene, kes on õnnelik mind kodus nähes. Mu naisele meeldiks, kui saaksin rahulikult pojaga olla,» sõnas Ogier kolmapäeva õhtul Austraalias rallimeeste grillipeol. Tegemist oli esimese korraga, kui rallimaailma valitseja pärast pommuudise avalikustamist avalikult oma olukorrast rääkis.