Salumets: mängijatega peab tööd tegema, mitte laskma neil niisama istuda

Ainuke Eesti Korvpalliliidu presidendi kandidaat Jaak Salumets rõhutab Eesti korvpallist rääkides korduvalt, et temale on eriti olulised maapiirkonnad. Ta teab, et Tallinnast vaadates nii-öelda ääremaa staatuses paigad on jäänud oma muredega üksi. «Kavatsen valimisteni jäänud aja jooksul külastada kõiki piirkondi – rääkida treenerite ja kohalike omavalitsusjuhtidega. Korvpalliliit on igapäevatööd tegevate klubide jaoks teenindaja rollis. Nii nagu mängija pole treenerita mitte keegi, pole ka alaliidu juhatus ja tegevjuhtkond põllul tööd tegevate inimesteta mitte keegi,» sõnab Salumets.