Turismisektori visa selgitustöö jõudis lõpuks kuuljate kõrvu

«Kahtlemata on see suurepärane uudis. Käibemaksutõus on ju olnud kõigile majutusasutustele üle aasta väga murettekitav teema,» märkis Pühajärve Puhkekodu juhatuse liige Kirsti Lambot uue valitsusliidu otsuse kohta jätta uuest aastast majutusasutuste käibemaks siiski praeguse üheksa protsendi tasemele.

Tema sõnul oleks maksutõus tähendanud neile aastas umbes 60 000 eurot täiendavat kulu. Ka jõudsid kallima maksumääraga arvestavad kalkulatsioonid mõnesid Pühajärve Puhkekodu selleaastaseid otsuseid mõjutada. Lambot usub, et valitsuse kursimuutusest võidavad nüüd lisaks majutusasutustele ka toitlustus-, kaubandus- ja transpordiärid ning paljud seotud teenuste pakkujad.