Eesti tennise helge tulevik: raha on, mängijaid samuti

Paljude Eesti sportlaste ja alade pidev mure rahapuudus pole meie tennisetippude ja noorte arengut pärssinud. Alaliit saab pidevalt esitleda toetusprojekte ja mängijad on läbi aasta pildil.

Isegi see, kui pikalt Eesti tennise kaanenäoks olnud Kaia Kanepi tervisega kimpu jäi, pole tekitanud tühimikku: nooremad on tulnud, et jääda, ja Kanepi on kinnitanud, et soovib tipptennises jätkata.