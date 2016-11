Tenniseässade uimerdamine võetakse luubi alla

Meeste profitennist haldav ATP kohustab pallureid järgima käitumisreegleid, kus muuhulgas on kirjas, et mängija peab igal matši hetkel andma endast parima. Meelega kaotamine on selle punkti jäme rikkumine ja just seetõttu peab Kreeka päritolu austraallane Kyrgios kuni jaanuaris peetavate Austraalia lahtiste meistrivõistlusteni tipptennisest kõrvale jääma.

«See on laiem probleem ja jälgime meelega kaotamise ilminguid väga teraselt,» kinnitas ATP tegevjuht Chris Kermode New York Timesile. Kermode lisas, et samal ajal võideldakse ka kokkuleppemängude vastu ja tihti võivad need omavahel seotud olla.