CSKA loots: Kalev/Cramo vastu ei saa keegi puhkust

Võiks eeldada, et pärast raskeid Euroliiga kohtumisi – muuhulgas saadi kolmapäeval David Blatti juhendatavalt Darüssafakalt hooaja esimene kaotus – usaldatakse Kalev/Cramo vastu platsile rohkem pingimehi, ent nii see pole. «Kõik, kes Tallinna tulid, on mänguvalmis ja ma ei kavatse kellelegi puhkust anda,» kinnitas CSKA kreeklasest peatreener Dimitrios Itoudis eile õhtul Tallinna lennujaama saabudes.

Mullu Euroliiga põhiturniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud prantslane Nando de Colo sai eelmisel nädalal vigastada ja jäi koju, aga superklubile kohaselt on CSKA pink pikk.

«Kui nii hea mängija nagu Nando de Colo eemale jääb, on see igale meeskonnale raske, aga näiteks reedel Kaunase Žalgirisega mängides tõusid esile hoopis teised mehed. Näiteks tegi väga hea mängu Jeff Ayres ja suure panuse andsid teisedki,» ütles Itoudis.