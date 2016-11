Flora tahab kogemusi ning palub vabandust Jürgensonilt ja Frolovilt

Flora otsusele otsa vaadates jäi mulje, et see tehti sisuliselt meistrivõistluste kahe viimase vooru pealt, kus viigistati 3:3 Sillamäe Kaleviga ja kaotati 1:2 FC Levadiale ning jäädi lõpuruudustikus meistrivõistlustel neljandaks. Ehk määravaks said justkui paar vastaste väravat.

«Vaatasime ikka kogu poolaasta protsesse. Otsus ei olnud tehtud ainult paari mängu tulemusele mõeldes. Arbeiter tekitas suvel meeskonnas emotsionaalse vabanemise, mida oli vaja,» kiitis Flora president Pelle Pohlak esmalt nüüdseks endist juhendajat. «Kõige suurem mure oli aga see, et mäng oli tasakaalust väljas. Probleeme oli kaitsemänguga. Olime seda juba varasemalt täheldanud. Usun, et Arbeiterist saab oma mängu tasakaalu ning tulevikus saab temast hea profimeeskonna treener.»

Flora president lükkas ümber spekulatsioonid, et uut treenerit asuti otsima, kuna nende visioon ei kattunud Arbeiteri omaga: «Kui saaksime asjadest täiesti erinevalt aru, siis me ei istuks uuesti koos maha.»