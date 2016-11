Eestis on puudu mitu tuhat IT-töötajat ja siia ei kipu emigreeruma ka välismaa spetsialistid – me pole vaatamata riigijuhtide ilukõnedes lubatutele nende jaoks ikka veel tõotatud maa. Tagajärjeks on reaalne oht meie majanduskasvule ja arendustaseme langus, mille päästab nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis vaid allhangete tellimine välismaalt, leiab tehnoloogiaekspert ja tööjõuvahendaja Paavo Pauklin.