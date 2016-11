Tulevane minister Repinski on korduvalt kihutanud

Repinski on kihutamisega silma paistnud ka varem: 2013. ja 2014. aastal jäi ta sellega vahele kolm korda. Ühel korral ületas ta piirkiirust lausa vahemikus 41–60 km tunnis, mille eest määrati talle 300 euro suurune trahv. Isegi pärast selle ilmsiks tulekust mullu Eesti Päevalehes avaldatud artiklis jätkas Repinski kihutamist.

Nüüd ütleb ta, et see jäigi viimaseks korraks. «Sõidukiiruse ületamine oli selgelt viga, mille eest olen oma karistuse ka saanud. Trahv on tasutud. Minu tegu oli õigustamatu ja enam see ei kordu,» sõnas Repinski.