Ainus mustanahaline snuukriproff süüdistab alaliitu rassismis

Snuukris on mustanahalised profimängijad enam kui haruldane nähtus, maailmatuuril on praegu vaid üks selline mängija, Rory McLeod. Leicesteris elav Jamaica juurtega McLeod liitus profiliigaga aastal 2001 ja on siiani seal ainus mustanahaline mängumees. Ta süüdistab rahvusahelist alaliitu rassismis ja rahaahnuses ning leiab, et suuresti on see nende tegematajätmine, et profisarjas ei ole rohkem temasuguseid. «Muu neid ei huvita, ainult auhinnarahad ja sponsorid. Kõik,» ütles 45-aastane McLeod BBC vahendusel.