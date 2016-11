Mae ootab Otepääle viiekohalist arvu vaatajaid

Lisaks võistlusprogrammile peibutatakse publikut freestyle-suusatamise imelapse Kelly Sildaruga, kes on lubanud osaleda Big Airi hüpete Eesti meistrivõistlustel. Spordisõbra päevakava peaks laupäeval, 18. veebruaril, välja nägema nii: kõigepealt vabatehnikasprindid ja siis Sildaru võistlus. Eestlastele tutvustatakse ka tulevaseks olümpiaalaks pürgivat talivõrkpalli. Pühapäeval on kavas 10 ja 15 km pikkused eraldistardist klassikasõidud.

«Kahe päeva peale 10 000 pealtvaatajat on see hulk, millest allapoole jäämine oleks pettumus,» tunnistas Mae. Eesti suusatamise tippaegadel oleks sellise numbrini jõudmine olnud kuketegu, aga olukorras, kus ükski meie distantsisõitja pole kahel hooajal järjest isegi punktikohani jõudnud, juba oluliselt raskem. Mae lausus tagasihoidlikult, et eesootav suusatalv näitab eestlaste taseme taas ära ja MK-etapi korraldamine käib üldjoontes ikka samamoodi. Ükskõik, kas eestlased võitlevad poodiumikohtade pärast või unistavad 30 sekka jõudmisest.