Eestlased on muidu lahedad, aga üks viga meil on – me ei oska puhata! Olgu, olgu, mõni haruldane isend ikka oskab ka. Mõni eeskujulik edasijõudnu on lausa tervislikult laisk. Minul jääb teile vaid imetlevaid pilke saata, sest kuulun väsimatute rahmeldiste alaliiki. Istuda niisama ja teha mitte midagi?! Kõlab nagu elu suurim väljakutse! Aga pühade ajal on puhkamine kohustuslik, mis siis ikka, õpime midagi uut…