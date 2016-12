Õpetajad teevad, mis suudavad, et «kehka» oleks lahe

Järgmisel aastal kehtima hakkavate kehalise kasvatuse ainekava muudatuste valguses käis Postimees rääkimas ühe suure kooli õpetajatega, kes seda, paljusid täiskasvanuidki kirglikult vaidlema sundivat ainet annavad.

Selgus, et nii mõnigi asi võiks olla riiklikult teisiti reguleeritud ehk ainekava peaks uuendama küll. Samas on mõtteid nii hindamissüsteemi kui muude tunni aspektide kohta väga erinevaid: mõni pooldab NATO teste, teine tahaks võimlemisest praegusel kujul loobuda, kolmas leiab, et vaid kujundav hindamine on ainuõige. Neljas leiab, et endised, nii-öelda nõukaaegsed normatiivid võiks asendada testidega, mille põhjal õpilane saab ennast võrrelda Eesti keskmise samaealiste tasemega.