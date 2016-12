Pärnumaa taluperenaine Maarja – inglite ema

Kui kevadel hakkas päike paistma, tundus see nii ülekohtune – milleks päike ja lilled, kui pole Lotat ja Atsi! «Jah, muidugi oli ka enese süüdistamist,» tunnistab noor naine. «Ma ei süüdistanud ennast mõistusega, küll aga südames.»

Ats ja Lota, hoidke teineteist

Koduõue tiigi vedas laste isa samal talvel põllukive täis ja ehitas õnnetuspaigale ümmarguse põhiplaaniga maakividest paviljoni, kuhu pani tahvli kirjaga: «Ats ja Lota, hoidke teineteist!» Paviljoni katab lõpmatusele viitav kuppel.

«Ega neid kordi olnud vähe, kui tahtsin minna lastele järele, aga väike Tom hoidis mind pinnal. Sest minul ei olnud õigust võtta Tomilt ema, sellepärast et minul oli raske,» kõneleb Maarja avameelselt.

Enne õnnetust oli olnud Tom väga rahulik laps, aga pärast õnnetust ei saanud ema teda enam hetkekski sülest maha panna. Eks tajus temagi peres juhtunut ja emme šokki. «Kui Tom oli sama vana kui Lille praegu, ei olnud mind tema jaoks õieti olemaski olnud,» pihib naine.

Just poja käitumine andis Maarjale märku, et ta on iseennast ära kaotanud. Tasapisi hakkas naine leidma uut hingamist. Valus kaotus muutis Maarja ja tema abikaasa maailmatunnetust ja viis nende teed lahku. Nüüd on Maarja uuesti abielus ja väga tänulik uue armastuse eest.

Ligi viie aasta eest müüdi lüpsikari ja endise lehmalauda ruume täidab praegu hoopis savikoda. «Juhtus nii, et kahe aasta eest läksin Tomiga saviringi kaasa, aga kunstipisiku sain hoopis mina,» muheleb Maarja. «Mina mitte, mina käin jalgrattatrennis,» ütleb poiss vahele.

Maarja päevi täidabki nüüd peale Lille Ly eest hoolitsemise looming. Savikojas hakkab silma naiseliku joonega elegantne keraamika: õhulised voolavad vormid pitsi, lillede ja liblikatega. Silmailu pakuvad vaagnad, kruusid ja tassid, aga ka prossid ja kaelaehted ning erilise sõnumiga külmikumagnetid.

Paljud huvilised on Maarja loomingulise pesa üles leidnud ja osalevad siin vahvates õpitubades. Peale kauni keraamika valmivad käsitööna lõhnavad seebid. «Kord ostis minu tehtud kausi pime tüdruk – kuigi ta ei näinud, tajus ta tunnet, mille mina olin luues sinna pannud,» on Maarja loojanatuur rahul.

Endisesse lauta on ennast mahutanud lisaks sepikoda, mis on peamiselt abikaasa Meelise valdus. Aga Maarjagi on valmistanud väiksemaid sepistöid, näiteks käepidemeid ja nagisid.

Kõik on korras, kõik on hästi

Loomulikult oli uue armastuse krooniks lapseootus. «Ma ootasin väga just tütart,» tunnistab Maarja. Hoolimata suurest rõõmust, oli naine olnud pisut ärevil. «Rääkisin sellest emale, kes nägi järgmisel ööl unes roosas kleidis Lotat tantsimas ja laulmas: «Kõik on korras, kõik on hästi!» Minagi tundsin siis, et kõik ongi hästi.»

Varem oli Maarja olnud ülekohtuselt karme saatuselööke toonud elu peale vihane. Nüüd ta teab, et sellel pole mõtet, pigem tuleb tunda rõõmu väikestest asjadest ja armastada veel rohkem seda, mis sul on. «Tahan õpetada pojale ja tütrele oskust armastust märgata, vastu võtta ja edasi anda,» kinnitab ta.

Maarja ütleb, et ei pea lahkunud lastele mõtlemiseks minema kalmistule või õnnetuspaigale. «Nad on kogu aeg minuga.»

Hingedepäeval oli Maarjal külas kaugel Iirimaal elav õde. Üheskoos meenutati lahkunuid: Atsi, Lotat ja vanamemme. «Korraga kuulsime mõlemad selgelt, et keegi justkui helistaks toas kellukest. Lapsed andsid endast märku,» usub Maarja.