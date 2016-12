Venemaal toimuvat MK-etappi boikoteeritakse

Mõlema riigi otsus on ajendatud kaks nädalat tagasi avalikkuse ette toodud Richard McLareni dopinguraportist, kus selgus, et enam kui tuhat Venemaa sportlast olid aastatel 2011-2015 seotud riikliku dopinguprogrammiga. Raport seab teiste hulgas kahtluse alla ka 31 Venemaa laskesuusataja aususe.

Tšehhi alaliidu juht Jiri Hamza kinnitas, et nemad Tjumenisse ei sõida ning tal on raske uskuda, et MK-etapp üldse sellises kohas toimuda saab. Lisaks kutsus ta üles võtma Venemaalt ära 2021. aasta MMi korraldusõigust. Hamza väljaütlemine tähendab ühtlasi ka seda, et Tjumenis ei võistle Gabriela Koukalova.