Dopingukütid tõstavad selgrootu Bachi vastu mässu

Veel novembri keskel tõotas Bach rahvuslike olümpiakomiteede peaassambleel, et ROK aitab luua ja rahastada riikideülest kontrollsüsteemi, mille võtmesõna on sõltumatus. Ideaalis näeks ROK, et dopingukontroll lüüakse lahku nii spordiorganisatsioonide kui ka riikide huvidest. Saab ju Maailma Antidopingu Agentuur ehk WADA praegu umbes poole oma eelarvest riiklikest rahakottidest, mis tekitab automaatselt huvide konflikte.

Kui agentuurid aga Bachiga ühendust võtsid, et kohtumise aeg kokku leppida, ei tulnud The Guardiani väitel ROKi poolt tervelt kaks nädalat kippu ega kõppu. Lõpuks saatis vastuskirja ROKi peadirektor Christophe de Kepper, kes pakkus välja jaanuarikuise kokkusaamise, kus osaleksid tema ise ja ROKi teadusdirektor Richard Burgett – mitte aga Bach.