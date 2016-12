Saarepuu: kogu meie MMi koondis suudab sõita 30 parema hulka

«Olen Algole varemgi rääkinud, et ta võiks keskenduda suusavahetusega sõidule. See sobib talle,» sõnas Saarepuu. «Nüüd on tal sellel distantsil MMil koht olemas ning võiks selle peale tõsisemalt mõelda.»

Koos U20 ja U23 vanuseklassi sõitjatega oli Eesti meistrivõistlustel startinud seltskond meeldivalt suur, kuid ülemäärast optimismi sisendavat sügavat konkurentsi see ei tähendanud. Kogu taset ilmestab hästi fakt, et juba ammu tippspordist taandunud 45-aastane Andrus Veerpalu sai lõpuks 6. koha, kaotades võitjale 4.20,5. Seejuures edestas ta U23 vanuseklassis võidutsenud Kristjan Kolli pea kahe ja poole minutiga.

Suusahooaja esimene pool tekitab tervikuna vastakaid tundeid. Meedias on võistlustest enam tähelepanu pälvinud suusaliidu ja Team Haanja vaheline tüli. Mis puutub suusatajate tasemesse, siis siingi on kõrvalt kiibitsejad ja asja sees olijad ilmselt pisut erinevate vaadetega.

- Team Haanja treener Anti Saarepuu, ühes hiljuti antud intervjuus ütlesid, et tänavuse suusahooaja algusega võib rahule jääda. Tõsi, sprindis on saadud kolm punktikohta, kuid distantsisõitjad püsivad endiselt oma viimaste aastate tasemel, ehk siis punktikohast jäädakse kaugele. Rahuloluks pole justkui põhjust.

Viimase MK-etapi teatesõit näitas, et asjad edenevad, meie mehed liikusid hoopis paremini kui eelmistel võistlustel, kus kaotused parimatele olid suured. Kui vaadata seda, kuidas nad liikusid siin, Otepääl, siis see pilt oli jälle parem. Näiteks Lillehammeri MK-etapil jäi mulje, et nad sõidavad trennitempos, kuid siin seda tunnet ei tekkinud.

Kokkuvõttes – tänavune hooaeg on alanud paremini kui eelmistel aastatel. Marko Kilp sai esimest korda MK-sarjas punktidele ja on suutnud seda kahel võistlusel. Mullu esimest korda punkte saanud Raido Ränkel on ka tänavu sama suutnud… Mina olen küll hooaja algusega rahul ega saa öelda, et see oleks ebaõnnestunud. Sportlased ise ütlevad ka, et iga sõiduga läheb asi paremaks. Nüüd ootab ees Tour de Ski, kus kindlasti sõidab esimesel kahel etapil Kilp ja lisaks veel üks distantsisõitja.