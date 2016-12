Teadlased: võit teeb fännid esekindlamaks ja seksikamaks

Mis see on, mis sunnib inimese mõne klubi või koondise või sportlase tulihingeliseks toetajaks hakkama? Kas fännid on inimesed, kes ise pole suutnud midagi saavutada, aga tahavad ka suure spordi sees olla? Või on nad lihtsalt spordisõbrad, kes südamest oma lemmikutele kaasa elavad ja võimsaid emotsioone jahivad? Või otsivad omasuguste seltsi ja peidupaika argimurede eest?

Mõned psühholoogid usuvad, et fännipsühholoogia juured ulatuvad primitiivsetesse aegadesse, kui inimesed elasid väikestes hõimudes ning sõjamehed kaitsesid oma hõimuliikmeid elu hinnaga. Tänapäeval mängivad sportlased samasugust rolli. «Sõda» toimub lihtsalt spordiväljakul ja «sõdijad» on mängijad. Sportlaste etteasted ja vastasseisud ühendavad fänne, kes tunnevad sama tugevaid emotsioone nagu võitlejad ammustel aegadel.

Lisaks on uuringutest selgunud, et võiduemotsioon mõjub fännidele veel järgmiselgi päeval. Nimelt tunnevad võiduemotsiooni kogenud inimesed end tihti seksikamana, lisaks usuvad nad, et sooritavad paremini nii vaimset kui füüsilist pingutust nõudvaid teste. Kaotust kogenutel olid vastupidised tundmused.