Mitmes mängus saab Klavan seitsme päeva jooksul platsile joosta?

Vigastatud mängijate osas on Liverpooli puhul just suurimaks küsimuseks keskkaitsja Joel Matipi tervis. Matip on pahkluuvigastuse tõttu jäänud kõrvale kahest viimasest mängust ja päris terveks ei ole saanud ta siiani. Briti meediast on kõlanud, et Saksamaal sündinud ja seal mängumeheks sirgunud kamerunlane võiks ka täna väljakule joosta, kuid selleks polevat vajadust.

Liverpool Echo ennustuste kohaselt võiksidki keskkaitsepaari moodustada taas Klavan ja Dejan Lovren. Kuna eestlane on saanud Matipi asendamisega suurepäraselt hakkama, siis antaksegi tõenäoliselt endisele Schalke mängumehele aega mänguvalmiduse kogumiseks.

Samamoodi teatab ka Sky Sports, et Matip ei ole vigastusest veel täielikult taastunud ja see tähendab Klavanile taas mänguaega. Samal ajal vaadatakse juba ka ettepoole – 31. detsembril seisab Liveproolil ees ülioluline matš koduplatsil Manchester Cityga. Just selle duelli tarbeks timmitakse ka Matipi mänguvormi.