Sportlased haaravad ise ohjad

Peaaegu kolm aastat tagasi võisid venelased Aleksandr Legkov (vasakul) ja Maksim Võlegžanin rõõmustada kodusel taliolümpial võidetud medali üle. Nüüd on mõlemal kaelas dopingusüüdistus.

Igapäevastest dopingu-uudistest surmani tüdinud sportlased ei viitsi enam oodata lipsuga härrade järel, vaid on asunud ise selle eest võitlema, et plats valemängijatest puhtaks lüüa. Bobisõitjate ja kelgutajate avalik protest on juba vilja kandnud, sama rada püüavad nüüd käia ka murdmaasuusatajad.