Vastuvoolu ujuv korvpalli Euroliiga leidis õnne valemi

Euroliiga tegutsemine on teravas kontrastis erinevate pallimängualade katuseorganisatsioonidega, kes tahavad osalejate ringi võimalikult suureks venitada. Nii jalgpalli kui ka korvpalli EM on paisunud 24 meeskonnani ja 32 klubiga jalgpalli Meistrite liiga on alatasa hädas sellega, et alagrupiturniiril eraldatakse terad sõkaldest kiirelt ära.

Sellel nädalal lõppeb põhiturniiri esimene ring ja 16 meeskonnast 13 on vaid nelja võidu sees. Kui 14 mängust 12 võitnud tiitlikaitsja Moskva CSKA on teistelt eest ära libisenud, siis järgmised viis tiimi on kõik üheksa võidu ja viie kaotuse peal. Üllatajaid nende seas pole, kõik on juba aastaid Euroopa klubikorvpalli tipus olnud.

Ühtlane tase ongi uue formaadi suurim pluss. Tõsi, igas mängus 40-punktilisi kaotuseid tunnistavaid meeskondi ei pääsenud Euroliigasse ka varem, aga Poola, Prantsusmaa ja Horvaatia esindused jäid aastate arvestuses ülejäänutele siiski alla.