Ilutulestikku lastes säilita kaine mõistus

Ostjate seas on inimesi, kes teatavad, et soovivad viis minutit kestvat ilutulestikku, aga ka neid, keda ei huvita laskude arv ega aeg, vaid nad tahavad midagi ilusat. «See tähendabki, et vastavalt rahakotile mõistliku pikkuse ja efektidega ilutulestikku, mis on hea kombinatsioon. Üks on siin kindel – odava raha eest head asja ei saa,» sõnas Melder.