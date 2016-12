Postimehe aasta parimad fotod ja videod

Margus Mihkels, tegevtoimetaja ja fotožürii juht:

Hea foto saamiseks peab teadma, kus seista, ütles Ansel Adams. Ja ta ei pidanud silmas ainult seda, kus fotograaf tõesti seisab ehk milline on rakurss, vaid sedagi, mida fotograaf näidata tahab.

Ma ei tea, kas Postimehe aasta foto - taskulambiga uurija mõni tund varem Haapsalu külje all tapetud pätipealiku Nikolai Tarankovi Kadrioru korteri rõdul - näitab seda, mida autor, Postimehe foto- ja videotoimetuse juht Erik Prozes näidata tahtis. Aga ma tean, et ta seisis õigel ajal õiges kohas.

Erik ei sattunud tol õhtul Poska tänavale niisama, kogemata ega juhuslikult. Teda ajas sinna Postimehe juhtunust juba kuulnud reporteri Georgi Beltadze telefonikõne: Tarankovi kodumaja ees on politseinike autod. Et õhtune valvefotograaf oli hõivatud, läks Erik ise.

Loomulikult oli teine Postimehe fotograaf selleks ajaks juba Haapsalu lähistel, mõrvapaigale nii lähedal kui sündmuskohta valvavad hõbelõvid lubasid. Ent sellisest kaugusest head pilti ei saa.

Järgmisel päeval avaldasid kõik väljaanded politseinike loovutatud fotosid mõrvapaigast või kusagilt võpsikust vorbitud kaadreid allkirjaga «sündmuskoht on nende puude taga»; ainult Postimees käis välja originaalmaterjali.

Tarankovi tapmise pildiline käsitlus on mõneti ka märgiline: suurem osa tänavusist võtmesündmusist olid sellised, et midagi pildistada olnuks keeruline. Arvuti tegi rehkenduse ja Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust. Keegi tegi kliki või andis allkirja ja Donald Trumpist sai USA president. Jevgeni Ossinovski saatis Taavi Rõivasele sõnumi ja Eesti valitsus vahetus. Need on hetked, mida on raske, lausa võimatu pildistada. Hoiakuid ette ja reaktsioone hiljem oskab igaüks talletada, aga midagi, mis andnuks oskajaile võimaluse, lihtsalt ei olnud.

Mistap on tänavune Postimehe aasta foto mu meelest eriline: see ei ole ühe inimese tehtud foto, see on toimetuse koostöö vili.

Uudisfoto

Läbiotsimine (I koht). Allilmaliidri Nikolai Tarankovi mõrvapäeva õhtul korraldasid kriminaalpolitseinikud tema Kadrioru kodus läbiotsimise. Kümmekond päeva hiljem teatati mõrvas kahtlustatava mehe kinnipidamisest. Selleks osutus Tarankovi lähedane peretuttav. 15. september. / Foto Erik Prozes

Sõnumivahetus (II koht). Riigikogu rõdul istuv Siim Kallas vastamas presidendivalimiste teise vooru ajal peaminister Taavi Rõivase sms-ile. Riigikogu ei suutnud presidenti valida, seejärel läksid valimised valimiskokku, kus presidenti samuti ära ei valitud. Nii lõppes ka Kallase teekond presidendiametisse. 30. august. / Foto Juss Saska

Vaikne pühapäevaõhtu Toompeal pärast läbikukkunud presidendivalimisi valijameestekogus (III koht). Jüri Ratas ja Mailis Reps pärast Keskerakonna juhatuse olulist koosolekut, millele järgnes võimupööre erakonnas. 25. september. / Foto Liis Treimann

Olemusfoto

Maasikafarm (I koht). Ukraina töölised istutamas maasikataimi Tartumaal, Unipiha külas 25. mail. / Foto Tairo Lutter

Ärevus (II koht). Presidendikandidaadi kandidaat Jaak Jõerüüt hetk enne vabaerakondlaste ette minekut. 13. mai. / Foto Erik Prozes