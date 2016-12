Üks kahest senisest valitsejast jääb kaotajaks

Võrkpallihooaja esimese karika nimel heitlevad tiitlikaitsja Pärnu Võrkpalliklubi ja Tallinna Selver. Favoriidikoormat on selles paaris kellegi õlule raske veeretada. Balti liigas on mõlemad meeskonnad esimese ringiga kogunud 11 võitu ja kaks kaotust, liigatabelis ollakse vastavalt teisel ja kolmandal kohal, Pärnul on 32, Selveril 31 punkti. Eesti karikas on viimastel aastatel enamasti läinudki Selveri või Pärnu kätte: viimasest 17 finaalist 14 korral on karika võitnud üks kahest.