Joomasõltlasi ninapidi vedanud kelmid teenisid sadu tuhandeid

2015. aasta juuni algus. Aleksander (nimi muudetud – J. V.) seisab Tallinnas Sõle tänaval asuva poe lähedal. Ta on juba pikemat aega alkoholiga kimpus. Seda, et ta on alkohoolik, võib aimata juba eemalt vaadates. Mehe juurde astub naine, kes tutvustab ennast Jevgeniana.