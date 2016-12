FIFA eelistab dollareid kvaliteedile

«Olen kindel, et jalgpalli MMil osalejate arv saab olema suurem kui 32,» teatas Infantino eile Dubais toimunud spordikonverentsil. «Arutlusel on võimalused tõsta osalejate arv 40 või 48 koondiseni. 48 võistkonnaga toimuv turniir kestaks sama kaua kui praegune formaat ning jalgpalliliidud on selgelt suurema osalejate arvu poolt.» Mehe enesekindlat sõnavõttu võeti maailma meedias kui kinnitust, et MMi formaadi muutmine on vaid vormistamise küsimus.

Jõulude eel avaldas FIFA põhjaliku analüüsi, kus toodi välja erinevate formaatide plussid ja miinused. 64 lehekülje pikkuses dokumendis analüüsiti läbi viis võimalikku MMi süsteemi ning selgub, et sportlikus mõttes pole praegusele 32 meeskonnaga turniirile vastast. Küll aga soovitakse MMi haaret laiendada just Aafrikas ja Aasias ning ilmselgelt oleks 48 tiimiga turniir majanduslikult kasulikum.