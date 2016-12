Värvika elukäiguga legend jätab rattaspordiga hüvasti

36-aastane britt jõudis teravasse tippu nii treki- kui ka maanteesõidus ja võitis kokku viis olümpiakulda. Muidu puhta renomeega Wigginsi kohale kerkisid viimastel kuudel tumehallid pilved, kui teda süüdistati pehmete antidopingureeglite ärakasutamises.

Vene taustaga häkkerid paljastasid, et nii nagu paljud teised staarid tarvitas Wiggins karjääri tippajal tänu ravierandite süsteemile (TUE) palju kordi keelatud aineid. Wiggo hüüdnime kandnud britt oli pahakspanevatest arvamustest häiritud ja märkis, et kasutas vigastatuna tõepoolest muidu keelatud ainete nimekirjas olevaid ravimeid, aga vaid selleks, et ülejäänutega samale tasemele jõuda.