X-mängudel Sildaru suurimaks konkurendiks olnud norralanna peab hooaja vahele jätma

Christiansen vigastas septembris Tšiilis peetud MK-etapil põlve ja käis operatsioonil. Kuigi ta asus novembris jälle treenima, pidi ta uue põlvevigastuse tõttu nüüd taas operatsioonilauale heitma. Lõikusest taastumine pidi norralaste sõnul seekord aega võtma umbes pool aastat – vahele jäävad nii seekordsed Aspeni kui ka Lillehammeri X-mängud.

«Ta on öelnud, et tema suur eesmärk on nüüd 2018. aastal häid tulemusi teha,» rääkis Kelly Sildaru treenerist isa Tõnis Sildaru, et Christiansen on sihikule võtnud eeskätt Lõuna-Koreas peetavad Pyeongchangi olümpiamängud.

«Sain pärast esimesest vigastusest taastumist kolm nädalat treenida. Tundsin, et midagi on valesti, ja lasin teha põlvest uued pildid. Need näitasid, et vigastus on esialgsest hullem,» rääkis kahekordne X-mängude võitja Christiansen ise Norra ajalehele VG.