Kui miljardärist investor Carl Icahn nägi pärast Donald Trumpi valimisvõitu, et Ameerika Ühendriikide aktsiafutuurid (tulevikutehingud, millega kaasneb kohustus osta või müüa vara kindlal ajal kindla hinnaga) kukuvad, lahkus ta valitud presidendi võidupeolt varakult, et osta miljardi dollari väärtuses USA ettevõtete aktsiaid. Mõni nädal hiljem ütles ta telekanalile CNBC, et kahetseb ainult seda, et rohkem ei ostnud.