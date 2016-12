NFL. Ameerika Ühendriikides on pikka aega olnud probleemiks sportlaste peapõrutused, mida kõige sagedasemini tuleb ette kohaliku jalgpalli liiga NFLi mängijatel. Sama murega on hädas veel mitme teise ala esindajad, kuid õige pea võib sellele probleemile leiduda lahendus, kuna USAs on hakatud välja töötama ravimit, mis peapõrutuse järel peaks aitama vältida ajukahjustuse teket.