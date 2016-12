Unistused ellu viinud tüdruk Serbiast lahkub naeratades

«Suudan mängida vaid siis, kui mu mängutase vastab mu enda seatud kõrgetele standarditele. Ja ma ei suuda seda enam teha, seetõttu on aeg edasi liikuda,» sõnas Ivanovic videolindile salvestatud lahkumisteates. Serblanna ei ole väljakul käinud pärast augustikuud, kui ta kaotas US Openi avaringis tšehhitarile Denisa Allertovale. Lõppeval kalendriaastal on ta võitnud vaid 15 kohtumist, viimase neist juunis, ja langenud maailma edetabelis 63. kohale.